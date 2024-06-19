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В России предрекли смену собственников «проштрафившихся» предприятий

Алиханов: «проштрафившиеся» предприятия ОПК в России могут сменить собственника

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России переведена на принципы жесткого проектного менеджмента. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Алиханова, промышленные площадки, которые не справятся с задачей, привлекут внимание властей, «проштрафившиеся» предприятия ОПК могут сменить собственника.

«С точки зрения эффективности планирования в ОПК основные идеи уже внедрены и доказали свою работоспособность. В частности, вся производственная база системно обвязана сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК», — сказал министр в ходе заседания бюро Союза машиностроителей.

6 июня президент России Владимир Путин одобрил и подписал список поручений, которые необходимо исполнить для развития российского оборонно-промышленного комплекса.

В мае российский лидер провел совещание с руководством предприятий ОПК, на котором отметил, что оборонные заводы с начала спецоперации на Украине нарастили выпуск боеприпасов в 14 раз, беспилотников – в 4 раза, а бронетанкового вооружения – в 3,5 раза.

Ранее Путин призвал к созданию эффективной экономики ВС РФ.

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