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Суд в России запретил французской Engie судиться с «Газпром экспортом»

Суд в РФ запретил французской Engie вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

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Shutterstock

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжать разбирательство с ООО »Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде. Об этом сообщает агентство »Интерфакс» со ссылку на картотеку арбитражных дел.

«Удовлетворить заявление (жалобу)», — следует из сообщения в арбитражной картотеке.

При этом сообщалось, что суды в России уже выносили несколько судебных запретов для зарубежных компаний по ведению разбирательств в зарубежных судах.

До этого сообщалось, что «Газпром» требует взыскать с польской Orlen и владеющей польским участком газопровода «Ямал — Европа» компании Europol Gaz 930 миллионов долларов. Из судебных материалов следует, что среди ответчиков также числятся Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance. Российская компания просит взыскать с ответчиков $710 млн и 886 млн польских злотых (более $224 млн).

Российский суд в ноябре 2023 года назначил штраф в $1,5 млрд Europol GAZ. Ей также было запрещено продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в Торговой палате Стокгольма. Как уточнили в суде, Europol GAZ в мае инициировала процесс в шведском арбитраже, потребовав $1,5 млрд у «дочки» «Газпрома». Однако последняя обратилась в российский суд, сославшись на отсутствие справедливого разбирательства.

Ранее французская Engie подала в суд на «Газпром».

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