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Госдума рассмотрит поправки в бюджет России

Госдума 19 июня рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет России на 2024 год

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Depositphotos

Государственная дума в среду, 19 июня, рассмотрит два из пяти законопроектов, которые входят в «бюджетный пакет». Речь идет о поправках в федеральный бюджет на 2024 год и поправках в Бюджетный кодекс, сообщает «Интерфакс».

Согласно повестке заседания нижней палаты парламента, глава Минфина Антон Силуанов будет представлять законопроекты.

Поправки в федеральный бюджет (N639656-8) правительство внесло в Госдуму 3 июня.

Из документа следует, что общий объем доходов федерального бюджета на текущий год снизится на 2,8 млрд руб., или на 0,01%, и составит 35 трлн 062,5 млрд руб. (18,3% ВВП). Общий объем расходов вырастет на 522 млрд руб., или на 1,4%, и составит 37 трлн 182,6 млрд руб. (19,4% ВВП). Дефицит федерального бюджета будет выше на 524,7 млрд руб. и составит 2 трлн 120,1 млрд руб., или 1,1% ВВП вместо утвержденных ранее 0,9% ВВП.

18 июня газета «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты писала, что расходы российского бюджета на выплаты по госдолгу по итогам первого квартала выросли на 43% год к году, достигнув 519 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю статистики (ведется с 2013 года).

Ранее сообщалось, что доля засекреченных расходов бюджета РФ стала рекордной с 2005 года.

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