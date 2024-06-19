Стал известен прожиточный минимум семьи в России в 2024 году

Минимальный доход, который необходим семье из пяти человек — родители, двое детей и пенсионер, — достиг 192 тыс. руб. в месяц в 2024 году. Такой расчет «Газете.Ru» предоставила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

В расчет расходов на питание эксперт взяла сумму обеда в столовой. Копылова уточнила, что он сейчас стоит около 400 руб., соответственно, стоимость полного рациона можно оценить в 600 руб. в день или 18 тыс. руб. в месяц на человека — 90 тыс. руб. на семью. По оценке экономиста, детская одежда обойдется оценочно в 36 тыс. руб. в год, а одежда для работающих взрослых — в 48 тыс. руб. в год.

Копылова добавила, что детям нужны дополнительные занятия, участие в спортивных мероприятиях, и при загрузке пять часов в неделю по 500 руб. за один час затраты на двоих детей составят 20 тыс. руб. По словам эксперта, фактически один ребенок своим родителям обходится более чем в 30 тыс. руб. в месяц, и эта оценка не учитывает сборов ребенка в школу: покупку учебников, тетрадей, компьютера. Оплату коммунальных услуг экономист оценила в 10 тыс. руб. в месяц, мобильной связи и интернета — в 5 тыс. руб. на семью, транспорта — 10 тыс. руб. на четверых, если пенсионер не работает. С учетом расходов на машину и формирования сбережений российской семье нужно минимум 192 тыс. руб. дохода в месяц, подытожила Копылова. Она добавила, что оценка не учитывала платежей по кредитам.

«Эту сумму необходимо сравнить с заработной платой двух работающих членов семьи — 157 тыс. руб. по Росстату и доходами одного пенсионера, составляющими 15 тыс. руб. в месяц. Таким образом, средняя российская семья балансирует на грани выживания, имея слегка дефицитный бюджет и не имея источников для долгосрочных сбережений, рискуя резко потерять свой уровень благосостояния из-за какого-либо риска: необходимости дорогостоящей медицинской помощи, чрезвычайной ситуации, оплаты образования детей», — заключила экономист.

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