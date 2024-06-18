На Дальнем Востоке появится новое судостроительное предприятие

В Дальневосточном федеральном округе собираются создать новое предприятие по постройке кораблей. Об этом на встрече с жителями региона рассказал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мы с руководством Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) только что обсуждали, что и где строить. <...> Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке», — сказал российский лидер.

В мае первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров рассказал, что самый мощный в мире атомный ледокол, получивший название «Россия», планируют построить к 2030 году. Три судна из соответствующей серии — «Сибирь», «Арктика» и «Урал» — уже выполняют задачи в акватории морей Северного Ледовитого океана.

За строительство «России» отвечает судостроительный комплекс «Звезда», расположенный на Дальнем Востоке.

Между тем судостроительная отрасль РФ страдает от острой нехватки кадров. Как писал ТАСС, сложнее всего сегодня судостроителям искать квалифицированных «синих воротничков».

Ранее ОСК потребовала 36 млрд рублей от финской верфи.