Путин заявил, что северные надбавки не должны облагаться налогом НДФЛ по новой схеме

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Дальнего Востока заявил, что северные надбавки необходимо «вынести за скобки» при начислении НДФЛ, они не должны учитываться при начислении по прогрессивной шкале. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, налог должен взиматься с базовой части. Путин уточнил, что северные надбавки начисляются за непростые и сложные условия жизни и работы на севере.

«При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, <...> должны быть вынесены за скобки. Только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам», — поделился Путин.

До этого Путин рассказал, что окончательное принятие изменений по налогам запланировано в августе.

Российский президент уточнил, что по расчетам Минфина, повышение НДФЛ должно коснуться не более, чем 3,2% налогоплательщиков.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.