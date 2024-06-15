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Счетная палата проверит налоговый режим для самозанятых

Счетная палата намерена проверить налоговый режим для самозанятых

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Мария Девахина/РИА Новости

Российская Счетная палата намерена оценить эффективность налогового режима для самозанятых. Об этом говорится в сообщении РБК.

«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход. В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого — получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Счетная палата Российской Федерации указала на недостаточно эффективную реализацию 60% госпрограмм по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Аудиторы палаты отмечают, что в 2020-2022 годах на реализацию государственных программ в регионе было направлено 3,8 триллиона рублей.

По данным ведомства, 60% программ в ДФО были признаны не в полной мере эффективными. Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова подчеркивает, что в 2020-2022 годах полностью было выполнено порядка 85% мероприятий в рамках государственных программ.

Ранее Счетная палата выявила многомиллиардные нарушения в здравоохранении.

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