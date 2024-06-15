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Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

«КазМунайГаз»: Казахстан до конца года поставит в ФРГ более 1 млн тонн нефти

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Pavel Mikheyev/Reuters

Казахстан поставит в Германию до конца 2024 года более 1 млн тонн нефти. Об этом сообщает «КазМунайГаз».

Отмечается, что председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провел в Астане встречу с генеральным директором немецкой компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили.

Представители бизнеса затронули в том числе тему экспорта карачаганакской нефти ввиду спроса на нее в Западной Европе. В 2023 году казахстанская нефть в объеме около 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам «КазТрансОйла» и «Транснефти».

С января по май 2024 года фактический объем поставок казахстанской нефти составил порядка 500 тысяч тонн.

Германия и Казахстан в конце 2022 года заключили договор о закупке нефти с транспортировкой по нефтетрубе «Дружбе» для обеспечения дополнительных объемов для нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте и замены российской нефти. В рамках этих договоренностей «Казтрансойл» в минувшем году поставил в ФРГ 993 тысячи тонн нефти. А на текущий год, согласно договоренностям Астаны и Москвы, объем транзита нефти по «Дружбе» в сторону Германии составляет до 1,2 млн тонн.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».

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