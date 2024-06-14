В России выпустили первую серию препарата для лечения болезни Бехтерева

Biocad выпустила первую серию инновационного препарата сенипрутуг, сообщает пресс-служба биотехнологической компании. Выпуск препарата в гражданский оборот позволяет лечебным учреждениям или региональным минздравам инициировать процесс закупки лекарственного средства.

Отмечается, что препарат предназначен для терапии пациентов с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева). В компании уточнили, что полный цикл производства лекарственного средства осуществлен на промышленной площадке Biocad в Санкт-Петербурге.

После проведения соответствующих процедур государственных закупок на поставку лекарственного средства сенипрутуг станет доступен для системы здравоохранения и обеспечения пациентов.

В Biocad уточнили, что решение о назначении препарата принимает лечащий врач-ревматолог при наличии медицинских показаний. Назначение лекарственного средства возможно только после прохождение врачебной комиссии.

«До включения препарата в ЖНВЛП он будет доступен в рамках системы обязательного медицинского страхования (при оказании высокотехнологичной медицинской помощи) и за счет региональной льготы», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания планирует включить сенипрутуг в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Biocad уже инициировал процессы, направленные на это.

«После включения препарата в перечень и при наличии медицинских показаний пациенты могут рассчитывать на получение препарата во всех существующих каналах финансирования, включая федеральную льготу», — отмечают в компании.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о планах Минздрава России рассмотреть включение сенипрутуга в этот перечень.

Как уточнили в компании, на текущий момент завершен набор участников в клиническое исследование III фазы, целью которого является расширение данных по эффективности, безопасности, фармакокинетике, фармакодинамике препарата в разных категориях пациентов.

Сейчас препарат зарегистрирован для медицинского применения только по одному одобренному показанию и определенному профилю пациентов. В Biocad не исключают, что в будущем перечень показаний к применению препарата будет расширен.

Напомним, сенипрутуг разработан Biocad совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова и зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года.