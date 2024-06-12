Бразилия может начать платить за нефть и газ из России в нацвалютах

Бразилия начнет использовать местные валюты в расчетах с Россией, если будет создан соответствующий механизм. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава бразильского МИДа Мауро Виейра.

По его словам, платежи между двумя странами в национальных валютах еще не реализованы, но такая возможность изучается.

«Мы импортируем товары из России на миллиарды долларов, а вы закупаете товары на крупные суммы из нашей страны. Этот механизм, который позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать наши товары, еще будет обсуждаться с министром финансов [Бразилии Фернанду Аддадом]», — сказал министр.

Он заявил, что бразильские компании также будут платить за газ и нефть из РФ через механизм нацвалют. Речь идет не только о энергоресурсах, но и о любых других товарах, импортируемых в Бразилию из России, отметил дипломат.

«То же самое, если мы в конце года гипотетически экспортируем в Российскую Федерацию говядину, свинину, кукурузу и пшеницу на $5 млрд. Мы должны найти способ уравнять платежи с обеих сторон», — добавил Виейра.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. По его словам, объем взаимной торговли вырос с $45 млрд до $89 млрд.

Ранее сообщалось, что в Египте обсуждают возможность расчетов с Россией в нацвалютах.