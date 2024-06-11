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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк улучшил прогноз роста российского ВВП в 2024–2025 годах

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Wikimedia Commons

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024–2025 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на докладе банка.

Эксперты ВБ ожидают, что в текущем году Россию ждет экономический рост на 2,9%, в 2025 году — на 1,4%, в 2026 году — на 1,1%.

В апреле банк прогнозировал рост экономики РФ в 2024 году на 2,2%, в 2025 году — на 1,1%.

31 мая министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге экономик по паритету покупательной способности (ППС) благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых правительством в период ковидных ограничений и санкций Запада.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы роста российской экономики являются очень положительными.

Ранее сообщалось, что Россия с 2021 года является четвертой экономикой мира по ППС.

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