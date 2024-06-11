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В Госдуме объяснили идею возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутат Исаев: индексация пенсий решит проблему с нехваткой кадров в России

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Depositphotos

Решение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в России вызвано нехваткой кадров. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По его мнению, восстановление этого процесса позволит вернуть на работу тем, кто уже вышел на пенсию, но способен трудиться, а также удержать на работе тех, кто достиг пенсионного возраста. Депутат подчеркнул, что соответствующий законопроект необходимо принять как можно скорее — в течение весенней сессии. Это позволило бы заложить необходимые средства в бюджет Пенсионного фонда на следующий год, уточнил он.

«Мы уже приступили к консультациям с Правительством, думаю, что законопроект будет подготовлен и внесен в Госдуму в самое ближайшее время», — заключил Исаев.

Накануне Андрей Исаев говорил, что проект закона о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму уже в июне. По его словам, еще идут консультации о полном тексте проекта, в частности, обсуждается, как решать вопрос с пропущенными с 2016 года индексациями пенсий работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме начали работать над проектами по исполнению поручений Владимира Путина на ПМЭФ.

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