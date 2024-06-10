Российские страховщики жизни выплатили клиентам 113,6 млрд рублей с января по март

В январе-марте 2024 года страховщики жизни выплатили своим клиентам 113,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге регионов по объему выплат по страхованию жизни занял Московский регион, второе и третье место — Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Самарская область. Об этом сообщили в компании СберСтрахование жизни со ссылкой на статистику Банка России.

Так, в Москве и Московской области страховщики жизни выплатили клиентам 58 млрд рублей или 51% от общей суммы выплат. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области было выплачено 7,5 млрд рублей (6,6% от общей суммы выплат), в Самарской области — 2,4 млрд рублей (2,1% от общей суммы выплат).

Далее в рейтинге регионов по выплатам расположились республика Башкортостан (2,3 млрд рублей), Краснодарский край (2 млрд рублей), Новосибирская область (1,835 млрд рублей), Пермский край (1,834 млрд рублей), Свердловская область (1,615 млрд рублей), республика Татарстан (1,613 млрд рублей) и Ростовская область (1,5 млрд рублей).

По словам вице-президента Сбербанка, генерального директора СберСтрахования жизни Игоря Кобзаря, выплаты по страхованию жизни дают клиентам страховых компаний и их семьям возможность сохранить качество и привычный уровень жизни при наступлении неблагоприятных событий.

Он отметил, что только в первом квартале компания СберСтрахование жизни выплатила клиентам 41 млрд рублей.

«Сроки выплат по договорам страхования жизни в течение 2023 года мы сократили вдвое — до 5 календарных дней. К 2026 году ставим цель довести этот срок до 5 минут», — уточнил Игорь Кобзарь.