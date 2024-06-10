Треть россиян согласились на снижение зарплатных ожиданий

Каждый третий россиянин заявил о готовности снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование HeadHunter (HH).

Отмечается, что каждый третий респондент (33%) заявил о готовности снизить ожидания по зарплате для сохранения работы во втором квартале текущего года. При этом почти половина опрошенных (49%) не готовы отказаться от своих требований.

Наименее гибкими в вопросе зарплатных ожиданий оказались жители Северо-Западного федерального округа, а наиболее — жители Дальневосточного федерального округа.

До этого сообщалось, что к 2030 году средняя зарплата россиян достигнет 140 тыс. рублей. Такой сценарий прогнозируется в случае, если она будет расти с той же динамикой, что и МРОТ, отметил экономист Денис Ракша. Президент Владимир Путин ранее заявил, что индексация МРОТ, который должен к 2030 году составить не менее 35 тыс. рублей, будет завязана на общий рост зарплат в экономике. В 2025 году, по его словам, МРОТ достигнет 48% от медианной зарплаты.

Росстат ранее заявил о росте зарплат в России.