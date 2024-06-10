Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена самая дешевая квартира в Москве под сдачу

Минимальная ставка аренды квартир в Москве составила 36 тыс. рублей в июне

close
100%
Shutterstock

Минимальная средняя ставка долгосрочной аренды квартир в Москве в июне составила 36 тыс. рублей. За эту сумму можно снять жилье в поселении Рязановское (Новая Москва). Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По словам Жукова, на втором месте по доступности аренды оказалось поселение Кокошкино (также в Новой Москве) со средней ставкой 39 тыс. рублей. На третьем месте расположилось поселение Десеновское. Долгосрочная аренда в этой локации Новой Москвы в среднем обойдется в 40 тыс. рублей.

Лидером Старой Москвы с наиболее дешевыми предложениями квартир в долгосрочную аренду стал район Вешняки (восток) с медианной арендной ставкой около 41 тыс. рублей, на втором месте расположилось Южное Бутово (юго-запад) со средним ежемесячным платежом 44 тыс. рублей, на третьем — Зябликово (юго-восток) с медианной стоимостью 45 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется съем жилья в Царицыно (северо-восток) — 45,5 тыс. рублей в среднем. В Северном Медведково и поселке Северный (северо-восток и север Москвы соответственно) можно арендовать жилье за 48 тыс. рублей в среднем.

«Значительную долю вариантов под долгосрочный съем составляют наиболее востребованные и бюджетные форматы — студии и однокомнатные квартиры. Преобладание таких лотов особенно заметно в Новой Москве, где рынок арендного жилья в основном и представлен новостройками с обширным пулом малоформатных лотов», — сказал Жуков.

По данным опроса UPGRADE, 9% россиян считают нужным контролировать траты на аренду.

Ранее «Яндекс Недвижимость» запустила ML-калькулятор для расчета стоимости жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами