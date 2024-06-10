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Пенсионерам рассказали, выгодно ли быть самозанятым

Сенатор Епифанова назвала четыре плюса самозанятости для российских пенсионеров

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самый главный плюс для пенсионеров от самозанятости в том, что налоговая не приравнивает таковых к трудоустроенным гражданам. То есть человек может продолжать зарабатывать деньги, платить 4-6% налога и получать пенсию. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«На медицинское страхование самозанятого автоматически отчисляется часть перечисленного налога на профессиональный доход, это второй плюс. Третье преимущество — нет необходимости покупать кассовый аппарат, платить за его обслуживание и за передачу данных в налоговую. Самозанятому пенсионеру не придется подавать никаких отчетов. Четвертый плюс — будет действовать особый вычет, пока сумма налога не превысит 10 тыс. руб.», — отметила Епифанова.

По ее словам, самозанятые пенсионеры приравниваются к неработающим гражданам, поэтому период самозанятости не идет в счет трудовой пенсии. Епифанова напомнила, что пенсия увеличится только в случае уплаты человеком взносов в Социальный фонд. Правда, в этом случае пенсионер уже будет считаться работающим, поэтому его пенсионные выплаты не будут индексировать до уровня прожиточного минимума.

Эксперимент по применению режима самозанятых в России продлится до конца 2028 года, если не будет продлен специальным постановлением правительства.

Ранее россиянам назвали справедливую частоту индексации пенсий.

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