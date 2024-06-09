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Страны G7 собираются «жестко предупредить» китайские банки из-за связей с Россией

Reuters : страны G7 могут сделать предупреждение банкам Китая из-за связей с РФ

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Depositphotos

Страны G7 могут на следующей неделе сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают России обходить санкции. Об этом сообщает Reuters.

«Официальные лица США ожидают, что страны-члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций», — говорится в сообщении.

3 июня издание Financial Times писало, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в мае президент РФ Владимир Путин попросил усилить присутствие китайских банков в России.

1 июня Bloomberg сообщал, что страны G7 и ЕС работают над новым пакетом антироссийских санкций, в который в том числе войдут ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российский аналог SWIFT.

До этого в ЦБ зафиксировали рост трудностей со сделками в нацвалютах дружественных стран.

Ранее Кнайсль сообщила о планах Запада разделить Китай на две части.

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