РФ и Турция планируют открыть биржу для торговли ресурсами

Турция и Россия договорились о создании совместной энергетической и горнодобывающей биржи, которая будет размещена в финансовом центре Стамбула. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар после переговоров с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, передает турецкий канал NTV.

«Мы провели переговоры по теме открытия в стамбульском финансовом центре турецкой энергетической и горнодобывающей биржи. Речь идет прежде всего о разведке, добыче и торговле металлами», — пояснил Байрактар

По словам министра, встреча с российской стороной прошла весьма обстоятельно.

«Я надеюсь, что таким образом наше сотрудничество выйдет на более высокий уровень», — добавил он, не уточнив сроков запуска новой биржи.

Планы Турции и России по созданию совместной торговой площадки для энергоресурсов и металлов свидетельствуют о расширении экономического партнерства двух стран на фоне разрыва связей с Западом. Вероятно, инициатива нацелена на усиление энергобезопасности и диверсификацию рынков сбыта.

До этого стало известно, что на Энергетической панели на ПМЭФ поучаствовали главы крупнейших энергетических компаний.

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