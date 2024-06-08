Эксперт спрогнозировала, насколько ЦБ может поднять ключевую ставку

Решение Банка России о сохранении ставки на текущем уровне сохранило высокие шансы ее дальнейшего повышения уже на следующем заседании на 1 п.п. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала старший аналитик УК Первая Наталья Ващелюк.

В риторике ЦБ РФ появились более «ястребиные» нотки — был удален комментарий о прогнозе инфляции на конец 2024 года, теперь ориентир только на возврат к 4% в 2025 году. При этом отмечается, что по недельным данным в начале июня годовая инфляция приблизилась к 8,2%. Рост цен оказался выше траектории для 4-5% по итогам 2024 года, отметила эксперт.

«Решение не повышать ключевую ставку позволяет регулятору сохранить последовательность в коммуникации, так как ранее Банк России неоднократно подчеркивал, что увеличение ключевой ставки в базовом сценарии не рассматривается», — подытожила Ващелюк.

Сохранение ставки позволяет ЦБ оценить устойчивость инфляционных тенденций. Вместе с тем отмечаются признаки сдержанного охлаждения потребспроса. Однако регулятор считает этого недостаточно для позитивных ожиданий по будущей динамике инфляции.

Решение ЦБ также будет способствовать стабилизации на рынках акций, облигаций и рубля за счет предсказуемости ДКП. При этом позиции рубля в ближайшее время, вероятно, будут крепкими как благодаря высоким процентным ставкам, так и за счет поступления на валютный рынок экспортной выручки, полученной при более высоких ценах на нефть.

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