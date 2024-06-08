Заработок соцработников оказался вдвое ниже средней зарплаты по России

Средняя зарплата, которую российские работодатели предлагают социальным работникам, с января по май 2024 года составила в этом году 38 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го, она выросла на 9% или 3 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru ко Дню социального работника, который отмечается 8 июня.

Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в России в 2024 году находится на уровне 62,1 тыс. рублей. То есть заработок соцработников почти вдвое меньше, чем в среднем по стране.

На данный момент наибольшие зарплатные предложения отмечены в вакансиях для социальных работников из Новосибирска (52 тыс. рублей до вычета налогов) и Москвы (от 38 тыс. до 90 тыс. рублей до вычета налогов).

С января по май 2024 года объем вакансий для социальных работников в России вырос на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший спрос на них зафиксирован в Москве (10,6% от всех подобных вакансий, открытых в 2024 году в стране), Санкт-Петербурге (9,1%), Кемеровской области (6,0%) и Красноярском крае (5,7%).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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