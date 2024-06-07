В кабмине оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий затронет 7,8 млн работающих пенсионеров, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр добавил, что Минтруд в кратчайшие сроки соберет пакет документов для реализации инициативы, с которой выступил президент.

В свою очередь, как передает ТАСС, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на индексацию потребуется минимум 100 млрд рублей.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в бюджете Социального фонда имеются ресурсы для повышения пенсий работающим пенсионерам.

До этого президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он призвал Госдуму уже в текущую сессию принять соответствующий закон, который бы вступил в действие с 1 февраля 2025 года.

В Госдуме уже заявили, что готовы «в кратчайшие сроки» исполнить поручение главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НИУ ВШЭ рассказали, что некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне.