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Сбер ожидает появления параметров сберегательных сертификатов

Зампред Сбербанка Царев: Сбер ждет параметров сберегательных сертификатов

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк ожидает появления параметров сберегательных сертификатов для разработки этого продукта и его запуска, заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на ПМЭФ.

«Сегодня глава государства озвучил инициативу запуска сберегательных сертификатов, и сейчас мы ждем появления детальных параметров продукта, чтобы приступить его к разработке и запуску. У клиентов существует потребность в долгосрочных инвестициях, и такие сертификаты как раз подходят для этого», — сказал Царев.

Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ сказал, что в текущем году будет введен новый инструмент — сберегательный сертификат, что позволит гражданам размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент.

Ранее Сбер выявил более 11 тыс. сайтов мошенников, маскирующихся под бренд банка

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ПМЭФ-2024
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