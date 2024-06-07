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В России оценили, в какие направления лучше вкладываться начинающим фермерам

Экономист Холод: начинающим фермерам можно выращивать сад

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Lindsay Morris/Reuters

Начинающим фермерам можно заниматься овощами, выращиваемыми в открытом грунте, потому что это наиболее выгодно с экономической точки зрения. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод.

По его словам, эти культуры «благодарны и благодатны». Кроме того, он предложил рассмотреть вариант выращивания сада, например, с грушами или сливами. Если хочется связать дело с животноводством, специалист советует заводить овец.

«С козами сложно. Они съедят всю округу. Но если огородить территорию, то можно обойтись без судов. Кстати сказать, если запустить коз на заброшенные сельхозугодья, то они съедят все, ничего не останется», — добавил Холод.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства к 1 октября. Целью допмер должно стать увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Ранее сообщалось, что фермер нашел редчайший меч викингов во время разбора мусора.

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