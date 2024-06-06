В России оценили риски изъятия активов в пользу государства

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов обсудили возможные риски в ситуации с изъятием активов частных компаний в пользу государства по решению суда, ожидается, что в дальнейшем их будут продавать. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с макроэкономической сессии ПМЭФ.

«Эти активы находятся в казне. Мы их будем реализовывать. Уже поставлены такие задачи Росимуществу», — отметил Силуанов.

В ответ на это Набиуллина заметила, что вопрос не в самом решении о дальнейшей продаже, а о процедуре, которая была осуществлена для их перехода под контроль государства.

«Вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на торгах эти акции были изъяты. После такого мы уже не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах», — посетовала руководитель Банка России.

Силуанов выслушал Набиуллину и согласился с такой оценкой рисков в связи с проделанными шагами. «Если нарушены чьи-то права, то решать все нужно через судебную систему», — добавил министр.

Он заверил, что в формате обращения в суд вопрос будет рассмотрен и будет приниматься «взвешенное решение».

«Если права собственности подлежат сомнению, о каком инвестклимате можно говорить, и денег не хватит бюджетных», — заключил глава Минфина, рассуждая о сложившейся ситуации с активами.

В России фиксировались два случая изъятия активов у частных владельцев в пользу государства: группы «Макфа» у ее бенефициаров и акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов, бумаги которого торговались на Московской бирже.

Ранее Набиуллина рассказала, какую задачу поставила себе на следующий год.