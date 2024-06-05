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Сбер передал в собственность Санкт-Петербурга стадион «Ракета»

В Петергофе реконструируют стадион «Ракета»

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Unsplash

Сбер в ходе Петербургского международного экономического форума безвозмездно передал в собственность администрации Санкт-Петербурга полноразмерный стадион «Ракета» в Петергофе, сообщает пресс-служба банка.

Церемония передачи комплекса приурочена ко дню Петродворцового района, который отмечается 5 июня. В ней приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, депутат, представитель Заксобрания при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников и главы администрации Петродворцового района Александра Якушева.

Отмечается, что на мероприятии выступили детские коллективы, барабанщики, музыкальные группы, а также прошли флаговое и джампер-шоу.

Как уточнили в Сбере стадион «Ракета» получит новую жизнь. Там будет проведена масштабная реконструкция территории, которая позволит проводить на площадке соревнования федерального уровня.

«Сегодня мы передаем городу стадион «Ракета», и по инициативе Михаила Барышникова мы решили здесь сделать небольшой праздник для жителей Петергофа. Потому что для всех петергофцев возвращение «Ракеты» — это дело символическое. 30 лет назад я здесь бегал по утрам: была прекрасная дорожка, было футбольное поле», — сказал Греф.

Он уверен, что совместно с властями Северной столице и Петергофа стадион получит значительно более лучший вид, чем он был когда-то исторически.

«Я вас, дорогие земляки, поздравляю с открытием! Здесь не будет никакой застройки, как планировалось, — здесь будет спортивный объект, где дети смогут бесплатно посещать секции и заниматься спортом, а все жители города смогут поправлять здесь свое здоровье. И хочу отдельно поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за содействие в этом вопросе», — добавил глава Сбера.

Отмечается ,что в состав спортивного комплекса «Ракета» входят футбольное поле и здание комплекса, в котором могут быть размещены залы и площадки для занятий спортом и различное спортивное оборудование.

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