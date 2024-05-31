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Россия приступила к восстановлению железных дорог в Армении

Сотрудники РЖД после наводнения начали восстанавливать в Армении железные дороги

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сотрудники РЖД начали работы по восстановлению пострадавших от наводнения железных дорог в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев, специалисты РЖД оперативно приступили к работам по восстановлению железнодорожного сообщения внутри Армении и между Арменией и Грузией на территории Лорийской и Тавушской областей республики. Договоренность об этом была достигнута с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.

Работы финансирует российская сторона.

«Москва сделает все, чтобы восстановить [железнодорожное] сообщение республики с внешним миром в короткие сроки», — отметил пресс-секретарь.

26 мая на севере Армении произошло наводнение, которое случилось из-за выхода из берегов реки Дебед. Повреждения получили десятки километров дорог, мосты и железнодорожная инфраструктура.

Помощь в ликвидации последствий сразу предложило МЧС России, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова от лица всей страны выразила сочувствие Армении и ее народу в связи с наводнением.

Ранее министерство обороны РФ предложило помочь Армении в связи с ЧС из-за сильных ливней.

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