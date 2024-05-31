В Ростове открыли детский хирургический центр инновационных технологий

В Ростове-на-Дону открылся новый детский хирургический центр инновационных технологий, сообщается на сайте правительства региона.

Строительство центра началось в 2021 году в рамках нацпроекта.

«Центр заслуженно называется инновационным, потому что в нем собраны новейшие хирургические технологии, технологии лечения онкобольных, больных с лейкозом», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Центр оборудован высокотехнологичным оборудованием, таким как передовая робот-ассистированная хирургическая система «Да Вични» и другие.

В обновленном хирургическом центре теперь смогут проводить операции по трансплантации костного мозга. Всего центр рассчитан на 405 коек.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, теперь 787 тыс. детей в Ростовской области защищены благодаря высокотехнологичной инфраструктуре и квалифицированному персоналу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что новый хирургический центр в преддверии Международного дня защиты детей.

«Если дети здоровы, счастливы, имеют возможность учиться, воплощать свои мечты – значит, и государство, и взрослые все делают правильно», — отметил он.

В 2025 году на базе центра планируется открыть детское хирургическое отделение.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется с 2019 года по решению президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта детские поликлиники и поликлинические отделения медицинских организаций оснащают необходимым оборудованием.