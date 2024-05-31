Песков оценил влияние дефицита бюджета на реализацию программ развития РФ

Российское руководство скрупулезно просчитывает все проекты развития страны и заранее изыскивает средства на реализацию соответствующих инициатив. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили его прокомментировать отчет Федерального казначейства, согласно которому дефицит федерального бюджета РФ за период с января по апрель 2024 года составил 3,96 трлн рублей. Корреспонденты поинтересовались у представителя президента страны, может ли это сказаться на финансировании инфраструктурных проектов и социальных выплат.

«Все проекты развития просчитываются весьма скрупулезно, на них заранее изыскиваются средства. Они будут выполняться в том объеме, в котором запланировано», — сказал Песков.

31 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Федерального казначейства сообщила, что дефицит федерального бюджета РФ за первые четыре месяца текущего года составил 3,96 трлн рублей. Это значение почти на четверть превысило показатель за аналогичный период 2023 года.

При этом данные, полученные Федеральным казначейством, не совпали с оценками министерства финансов страны. В начале мая ведомство заявило, что дефицит государственного бюджета в период с января по апрель 2024 года составил 1,484 трлн рублей.

Ранее Центральный банк РФ зафиксировал замедление роста экономики страны.