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Дефицит бюджета России оказался в два раза выше оценок

Дефицит российского бюджета приблизился к 4 трлн рублей

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Shutterstock

Дефицит федерального бюджета России за январь — апрель составил 3,96 трлн рублей, что почти на четверть превышает значение за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Федерального казначейства.

Доходы по итогам четырех месяцев составили 8,86 трлн рублей (+13,9% год к год).

Показатели не совпали с оценками Минфина РФ, которые были представлены в начале мая. По подсчетам ведомства, дефицит российского госбюджета за период с января по апрель 2024 года составил 1,484 трлн рублей, а доходы — 11,68 трлн рублей.

Такой разрыв в оценках аналитики связывают со сдвигом апрельских налоговых платежей. Срок их уплаты пришелся на 28 апреля, а первый рабочий день за этой датой был уже в мае, поэтому в статистике данные могли не отразиться, поясняют они.

До этого Минфин допустил, что общий дефицит бюджета России в 2024 году может оказаться выше установленного уровня.

Ранее стало известно, сколько бюджет РФ потерял от нелегальных сигарет в 2023 году.

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