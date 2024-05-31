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В Кремле прокомментировали признание России четвертой экономикой мира

Песков похвалил темпы развития РФ после признания ее экономики четвертой по ППС

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Темпы роста российской экономики являются очень положительными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что Россия заняла четвертое место в рейтинге ВВП по паритету покупательной способности.

«Я пока не видел данных, но темпы роста нашей экономики очень положительные, экономика развивается быстро, ведется серьезная работа правительством, экономическим блоком. Существуют определенные вызовы экономического, макроэкономического и микроэкономического плана, с которыми изыскиваются методы минимизирования всех рисков. Экономика растет, и это положительное явление», — сказал Песков.

31 мая Всемирный банк опубликовал релиз, в котором говорится, что Россия еще в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Три года назад Россия с долей 3,8% от мирового ВВП прошла в рейтинге ведущих экономик мира Японию (3,7%) и Германию (3,4%). Тогда внутренний валовый продукт РФ по ППС составил $5,7 трлн.

В последующие два года российская экономика продолжила рост. В 2023 году показатель ВВП страны по паритету покупательной способности превысил $6,3 трлн.

7 мая президент России Владимир Путин отдельным пунктом майского указа поставил цель выхода страны к 2030 году на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта.

Ранее сообщалось, что РФ ждет смена экономической модели.

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