Мишустин рассказал о выгоде стран от участия в ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают все государства «пятерки». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Мишустина, выгода в первую очередь обусловлена отсутствием таможенного контроля на внутренних границах. Премьер уточнил, что преференциальный доступ позволил объемам взаимной торговли кратно вырасти.

До этого замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что «невыгодность» пребывания России в Евразийском экономическом союзе — это миф.