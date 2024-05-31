Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин рассказал о выгоде стран от участия в ЕАЭС

Премьер РФ Мишустин: выгоду от участия в ЕАЭС получают все страны «пятерки»

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают все государства «пятерки». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Мишустина, выгода в первую очередь обусловлена отсутствием таможенного контроля на внутренних границах. Премьер уточнил, что преференциальный доступ позволил объемам взаимной торговли кратно вырасти.

До этого замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что «невыгодность» пребывания России в Евразийском экономическом союзе — это миф.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами