Альфа-Банк наградил победителя номинации «Цифровое лидерство» премии HR-бренд

Альфа-Банк наградил победителя специальной номинации «Цифровое лидерство» премии HR-бренд. Банком была отмечена компания «Сибур» за ее проект «Менделеев». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Второй год подряд банк выступает партнером премии в области управления персоналом HR-бренд. В этом году в специальную номинацию Альфа-Банка «Цифровое лидерство» было заявлено 29 технологичных проектов в области бренда работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.

В Альфа-Банке пришли к выводу, что, реализуя проект «Менделеев», компания «Сибур» применяет передовые технологии искусственного интеллекта и MetaHuman для создания уникального цифрового опыта. Благодаря инновационной разработке увеличилась узнаваемость бренда, индексы лояльности и удовлетворенности сотрудников.

По словам HR-директора Альфа-Банка Марата Исмагулова, номинация была утверждена как ответ на цифровые изменения, которые активно происходят в бизнесе.

«И это уж не просто модный тренд, а необходимое условие для роста и развития бизнеса. При выборе проекта-победителя мы оценивали влияние внедренного решения на бизнес, инновационность, социальную значимость и клиентский опыт», — пояснил Марат Исмагулов.