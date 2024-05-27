Узбекистан намерен открыть свое торговое представительство в России

Узбекистан и Россия договорились увеличить товарооборот до объема в $30 млрд и открыть узбекское торговое представительство на территории РФ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем (Путиным) договорились о новом целевом ориентире — выйти в объеме товарооборота на $30 млрд в ближайшей перспективе», — сказал узбекский лидер на встрече с президентом РФ.

По словам Мирзиёева, для достижения этой цели у стран есть потенциал и все возможности. Он отметил, что в этом направлении уже началась работа. Так, 27 мая были «приняты отдельные дорожные карты с комплексными мероприятиями, включая меры поддержки взаимных поставок, фитосанитарного и технического контроля регулирования, открытия логистических хабов», сообщил президент.

Также Мирзиёев заявил, что в ближайшие месяцы в России появится торговое представительство Узбекистана, которое будет содействовать реализации торговых сделок и экономических проектов.

До этого Путин заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют. Он отметил, что товарооборот между РФ и республикой вырос примерно на 30% за 2023 год. Президент уверен, что показатели будут расти.

Переговоры президентов России и Узбекистана продлились в Ташкенте 3 часа 41 минуту.

Ранее Путин заявил о готовности РФ нарастить экспорт газа в Узбекистан.