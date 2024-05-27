УК хотят лишить права определять плату за содержание общего имущества

В России предложили изменить подход к формированию тарифов за содержание жилого помещения в новостройке, то есть общего имущества. Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») и первый заместитель председателя того же комитета Владимир Кошелев (ЛДПР) внесут в Государственную думу законопроект, содержащий поправки в Жилищный кодекс РФ, сообщает газета «Известия».

Речь идет о плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание, текущий ремонт, ЖКУ, а также взнос на капитальный ремонт. Согласно документу, стоимость будет рассчитываться с учетом технической документации на недвижимость, цена не будет устанавливаться только по желанию управляющих компаний (УК).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в период сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию размер платы за жилое помещение устанавливается застройщиком и управляющей организацией и, как правило, не имеет финансово-экономического обоснования. В ней упоминается, что зачастую собственники помещений выражают недовольство из-за необоснованного завышения цен на услуги.

«Также отсутствует правовое регулирование расчета размера платы, если срок действия договора между застройщиком и управляющей организацией истек, а орган местного самоуправления не провел конкурс по выбору новой УК», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что новые поправки направлены на приведение к единообразию положений Жилищного кодекса, а также на установление объективного размера платы за общее помещение.

До этого экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сказал, что законопроект о максимально допустимой доле расходов россиян на ЖКХ могут принять уже до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать дорогое жилье несовершеннолетним детям.