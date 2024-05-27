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Россиянам назвали суммы штрафов за неподачу 3-НДФЛ

Адвокат Парамонов: опоздавшие с подачей декларации 3-НДФЛ заплатят 1000 рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россияне, которые самостоятельно платят НДФЛ в размере 13%, должны подавать декларацию 3-НДФЛ ежегодно до 30 апреля включительно. Сам налог нужно уплатить до 15 июля. Если декларация не была подана в срок, лучше ее направить до 15 июля и оплатить сбор, тогда штраф не превысит 1 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов.

Эксперт пояснил, что россияне в ряде случаев обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ в размере 13% с полученных доходов. Например, если такой налогоплательщик получает вознаграждение по договору с иностранной организацией, у которой нет в России филиала, либо работает по договорам услуг, подряда или сдает в аренду квартиру.

«Если налоговая инспекция обнаружит, что декларация не была подана, а налог –уплачен в установленные сроки, то доначислит налог самостоятельно, а также пени с 15 июля 2024 года. При этом размер облагаемого дохода может существенно превысить реально полученную выгоду», — отметил адвокат.

Он пояснил, что налоговая инспекция не будет самостоятельно устанавливать, какие вычеты в виде расходов можно было бы применить, такая информация и подтверждающие документы есть только у самих налогоплательщиков.

Парамонов добавил, что штраф за неуплату налога установлен в размере 5% от суммы сбора за каждый месяц просрочки его уплаты, но не более 30% совокупно. Во-вторых, будет начислен штраф за неуплату налога в размере от 20% до 40% от суммы неуплаченного налога.

Условно, при налоге в 20 тыс. рублей, штрафы могут составить до 14 тыс. рублей.

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