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В Узбекистане решили освоить $5 млрд российских инвестиций

Узбекистан повысит освоение инвестиций из РФ с $3 млрд до $5 млрд

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Власти Узбекистана рассчитывают освоить $5 млрд инвестиций из России в 2024 году, что на $2 млрд больше, чем в прошлом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы узбекистанской стороны, опубликованные по случаю визита российского президента.

«В прошлом году освоено около 3 миллиардов долларов российских инвестиций. В этом году ожидается освоение $5 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что товарооборот между РФ и Узбекистаном в прошлом году достиг почти $10 млрд. К 2030 году его хотят удвоить. Кроме того, в релизе говорится, что в Узбекистане работают более 3 тыс. совместных с Россией предприятий. Из них свыше 700 открылись в 2023-м.

23 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин 26-27 мая посетит Узбекистан.

До этого Путин посетил Минск в рамках официального визита. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить коллегу. На встрече стороны обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС.

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