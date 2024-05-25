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Финансист назвал последствия конфискации российских активов

Аналитик Лосев: изъятие активов РФ изменит понятие иммунитета госсобственности

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Depositphotos

Конфискация заблокированных активов ЦБ странами Запада может привести к изменению понятия иммунитета на государственную собственность, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Эксперт напомнил, что заблокированные активы принадлежат Банку России. В таком случае возникает угроза для активов всех мировых центробанков в валютах тех стран, которые намерены нарушить международное право и изъять их, подчеркнул эксперт.

«Это приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой системы. Это означает, что больше резервы в этих валютах делать нельзя», — рассуждает финансист.

В апреле президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий конфисковать российские активы и использовать их для помощи Украине. После этого российский президент Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в G7 начали обсуждать способы использования активов РФ для Киева.

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