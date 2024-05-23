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В Сбере рассказали о внимании банка ко всем категориям клиентов

Кирилл Царев: для Сбербанка важен каждый клиент

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Shutterstock

Сбер работает абсолютно со всеми категориями клиентов и старается подходить к ним максимально индивидуально. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Для нас важен каждый клиент. Мы понимаем: если один или два человека в семье пользуются нашими сервисами, вероятность того, что часть их окружения тоже становится нашими клиентами, повышается», — отметил он.

По его словам, банк также выполняет и социальную миссию. В пример он привел проект «Островок безопасности».

«Если кто-то потерялся или заблудился, конечно, в основном это дети и пожилые люди, то он может обратиться в любой из наших офисов, и наши сотрудники свяжутся со специальными поисковыми службами, чтобы найти их родных», — сказал он.

Царев уточнил, что проект был запущен еще в 2018 году, и с этого времени сотрудники Сбера помогли вернуться в семью почти 800 россиянам.

«То есть мы создаем сервисы, которые являются неким мостиком между разными членами семьи, поколениями. И чем больше появляется продуктов, которые связывают клиентов, тем больше совокупная лояльность растет. Мы стараемся поставить в центр работы банка прежде всего человека, понять потребности каждого и предоставить услуги, отвечающие именно его интересам», — подчеркнул первый зампред Сбера.

Ранее Царев рассказал, что в последние годы Сбер делает большие успехи в развитии человекоцентричности, а следующим шагом станет выход на новый уровень взаимоотношений с клиентом, основанный на глубоком понимании его потребностей.

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