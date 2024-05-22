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Россия нарастила экспортные поставки нефти

Объемы вывоза нефти из РФ превысили уровень 2023 года

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Unsplash

Российский экспорт нефти за неделю к 19 мая продемонстрировал увеличение поставок. Такое мнение в ходе беседы с «Газетой.Ru» высказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Согласно данным отраслевых аналитиков, рынок адаптируется к новым условиям — добыча сырья в России локально снижается в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК+, однако действующий «потолок» цен на экспортные поставки сохраняется, отметил эксперт.

В среднем, недельный экспорт сырой нефти держится примерно на 20 тыс. баррелей в сутки выше, чем в 2023 году. Рост отгрузок обеспечивается за счет активного использования балтийского порта Приморск, а также арктических терминалов. В то же время в портах Дальневосточного региона — Козьмино и Пригородном — наблюдается сокращение объемов перевалки нефти.

«Локальное оживление экспорта может быть связано с возобновлением работы ряда российских НПЗ, которые вернулись к функционалу после приостановки. В том случае, если темпы переработки сохранятся текущими, май будет первым за полгода месяцем роста показателя», — отметил Скрябин.

До этого стало известно, как может повлиять на нефтеперевозки рост уровня океана.

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