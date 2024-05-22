Всемирный банк начал финансирование прокладки энергокабеля по дну Черного моря

Всемирный банк утвердил выделение Грузии первого транша в рамках проекта прокладки энергокабеля по дну Черного моря в Европу объемом в $35 млн. Об этом сообщает газета «Взгляд». Общая стоимость программы — $500 млн.

Как уточняется в сообщении грузинского офиса ВБ, проект «имеет потенциал связать Южный Кавказ и Юго-Восток Европы в контексте усиления энергобезопасности». Помимо энергетического кабеля планируется проложить оптико-волоконный на частные инвестиции.

В целом проект транспортировки «зеленой энергии» из Азербайджана и стран Центральной Азии в Евросоюз предусматривает прокладку кабеля протяженностью 1195 километров и оценивается в €2,3 млрд. Соответствующее соглашение подписано ранее Румынией, Венгрией, Азербайджаном и Грузией.

До этого в Евросоюзе предложили отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах.

Об отмене режима, который действует с 2017 года, высказались Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. Авторы инициативы также предложили ввести точечные санкции против Тбилиси и заморозку средств из фондов ЕС.

Также сообщалось, что США могут предоставить Грузии обширный пакет экономической и оборонной помощи, если власти республики откажутся от все более антизападной риторики и перестанут отступать от прав человека.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иностранных агентах «гарантией долгосрочного мира».