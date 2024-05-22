Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Всемирный банк начал финансирование прокладки энергокабеля по дну Черного моря

Всемирный банк выделил Грузии €35 млн на прокладку кабеля по дну Черного моря

close
100%
Shutterstock

Всемирный банк утвердил выделение Грузии первого транша в рамках проекта прокладки энергокабеля по дну Черного моря в Европу объемом в $35 млн. Об этом сообщает газета «Взгляд». Общая стоимость программы — $500 млн.

Как уточняется в сообщении грузинского офиса ВБ, проект «имеет потенциал связать Южный Кавказ и Юго-Восток Европы в контексте усиления энергобезопасности». Помимо энергетического кабеля планируется проложить оптико-волоконный на частные инвестиции.

В целом проект транспортировки «зеленой энергии» из Азербайджана и стран Центральной Азии в Евросоюз предусматривает прокладку кабеля протяженностью 1195 километров и оценивается в €2,3 млрд. Соответствующее соглашение подписано ранее Румынией, Венгрией, Азербайджаном и Грузией.

До этого в Евросоюзе предложили отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах.

Об отмене режима, который действует с 2017 года, высказались Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция. Авторы инициативы также предложили ввести точечные санкции против Тбилиси и заморозку средств из фондов ЕС.

Также сообщалось, что США могут предоставить Грузии обширный пакет экономической и оборонной помощи, если власти республики откажутся от все более антизападной риторики и перестанут отступать от прав человека.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иностранных агентах «гарантией долгосрочного мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами