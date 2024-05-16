В Сбере рассказали о применении ИИ при контроле целевого использования кредитных средств

Для контроля за целевым использованием средств, выделенных для выдачи кредитов по государственным программам, в Сбере применяется искусственный интеллект. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии «Государственный аудит — инструмент доверия и открытости власти» на XV Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», которой проходит в столице Татарстана.

Александр Ведяхин рассказал, что банк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 трлн рублей. Он подчеркнул, что банк несет жесткую ответственность за эти бюджетные деньги.

Он отметил, что банк старается максимально помочь всем проверяющим органам — например, Счетной палате или Федеральному казначейству, которые следят за целевым использованием денежных средств. Для этого компания внедрила искусственный интеллект.

Ведяхин уточнил, что осуществлять этот процесс помогает программа Process Mining.

«Сначала мы делаем самоконтроль, потом делимся с проверяющими коллегами и вместе смотрим, что можно поправить. И таким образом показываем максимальную открытость как поднадзорная компания», — рассказал топ-менеджер компании.

По мнению Александра Ведяхина, дальнейшее развитие работы проверяющих органов будет заключаться именно в автоматическом контроле поднадзорных организаций.

«Мы готовы предоставлять нашу экспертизу, максимально делиться и рассказывать, что мы можем сделать, чтобы проверка шла быстро и была риск-ориентированной», — сказал первый зампред правления Сбера.

XV Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Цель форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.