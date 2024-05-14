В Госдуме рассказали, какие вклады являются самыми надежными

Самыми безопасными и надежными вкладами являются те, которые предлагают банки с высоким рейтингом. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, чем выше рейтинг банка, тем надежнее будет ситуация с открытием вклада в нем. Депутат напомнил, что пока банки предлагают россиянам выгодные ставки по вкладам — под 16-17%.

«Если вы выберете высокий процент по вкладу, то можно не задумываться даже о качестве банка, куда вы вкладываете сбережения. Важно, чтобы сумма не превышала 1,4 млн рублей, потому что это максимальная сумма по страхованию вкладов», — уточнил Аксаков.

Он также предложил россиянам обратить внимание на предложения, которые связаны с цифровыми финансовыми активами, от «солидных компаний».

Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова до этого рассказала «Газете.Ru», что расчет процентов по вкладу зависит от параметров вклада. По ее словам, самые выгодные по доходности вклады — с ежедневной капитализацией процентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще переводить валютные вклады в юани.