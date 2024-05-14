Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, какие вклады являются самыми надежными

Депутат Аксаков: вклады от надежных банков являются самыми безопасными

close
100%
Depositphotos

Самыми безопасными и надежными вкладами являются те, которые предлагают банки с высоким рейтингом. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, чем выше рейтинг банка, тем надежнее будет ситуация с открытием вклада в нем. Депутат напомнил, что пока банки предлагают россиянам выгодные ставки по вкладам — под 16-17%.

«Если вы выберете высокий процент по вкладу, то можно не задумываться даже о качестве банка, куда вы вкладываете сбережения. Важно, чтобы сумма не превышала 1,4 млн рублей, потому что это максимальная сумма по страхованию вкладов», — уточнил Аксаков.

Он также предложил россиянам обратить внимание на предложения, которые связаны с цифровыми финансовыми активами, от «солидных компаний».

Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова до этого рассказала «Газете.Ru», что расчет процентов по вкладу зависит от параметров вклада. По ее словам, самые выгодные по доходности вклады — с ежедневной капитализацией процентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще переводить валютные вклады в юани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами