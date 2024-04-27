Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер стал лауреатом премии «Лучше в Антифроде 2023»

Оператор платежной системы «Мир» признал высокий уровень киберзащиты Сбера

close
100%
Shutterstock

Оператор платежной системы «Мир» АО «НСПК» отметил высокий уровень кибербезопасности Сбера, сообщает пресс-служба банка.

В рамках конференции АО «НСПК» признал Сбер лучшим в номинациях «Лучшие в Антифроде 2023 – защита физических лиц» и «Лучшая антифрод-команда 2023 – защита эквайринговой сети».

При оценке учитывались данные по мошеннической активности в сопоставлении с оборотом компании, а также уровень одобрений операций.

«Для команды кибербезопасности Сбера важна высокая оценка оператора российской платежной системы «Мир». В работе мы в первую очередь руководствуемся интересами наших клиентов и осознаем высокий уровень ответственности за сохранность их денег», — отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Ранее стало известно, что Сбер поможет странам БРИКС улучшить кибербезопасность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами