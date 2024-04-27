Сбер стал лауреатом премии «Лучше в Антифроде 2023»

Оператор платежной системы «Мир» АО «НСПК» отметил высокий уровень кибербезопасности Сбера, сообщает пресс-служба банка.

В рамках конференции АО «НСПК» признал Сбер лучшим в номинациях «Лучшие в Антифроде 2023 – защита физических лиц» и «Лучшая антифрод-команда 2023 – защита эквайринговой сети».

При оценке учитывались данные по мошеннической активности в сопоставлении с оборотом компании, а также уровень одобрений операций.

«Для команды кибербезопасности Сбера важна высокая оценка оператора российской платежной системы «Мир». В работе мы в первую очередь руководствуемся интересами наших клиентов и осознаем высокий уровень ответственности за сохранность их денег», — отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Ранее стало известно, что Сбер поможет странам БРИКС улучшить кибербезопасность.