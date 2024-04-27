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Сбер поможет странам БРИКС улучшить кибербезопасность

Сергей Лебедь: Сбер готов делиться наработками по противодействию мошенникам

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Пресс-служба Сбера

Сбер поделится своим опытом в сфере обеспечения кибербезопасности и противодействия мошенничеству со странами БРИКС, сообщил вице-президент по кибербезопасности банка Сергей Лебедь.

В ходе рабочей поездки в Центр киберзащиты Сбера делегации из стран БРИКС показали, как банк мониторит и реагирует на атаки на инфраструктуру Сбера, и рассказали о том, как банк защищает своих клиентов.

Также делегации показали антифрод-платформу банка, которая анализирует более 500 млн событий в отношении клиентов ежедневно и приостанавливает подозрительные операции.

«Проблема противодействия мошенничеству актуальна для большинства государств. Банк готов делиться своими знаниями и наработками», — отметил Сергей Лебедь.

По данным Сбера, ежедневно россиянам поступает около 15 млн мошеннических звонков и сообщений.

Лебедь отметил, что в 2023 году Сбер сумел уберечь от мошенников 276 млрд рублей, принадлежащих своим клиентам.

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