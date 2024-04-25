Путин и члены РСПП остались довольны встречей

Президент РФ Владимир Путин и коммерсанты остались довольны итогами прошедшей после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей закрытой встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Много было тем, конкретный предмет разговора», — отметил представитель Кремля.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

25 апреля Путин назвал главный принцип взаимодействия власти и бизнеса. Российский лидер отметил, что нисколько не сомневается, что власти и бизнес достигнут всех целей, которые перед собой ставят. Президент РФ счел неуместными претензии к владельцам приватизированных заводов. Президент пояснил, что большинство собственников предприятий сегодня «нормально работает».

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.