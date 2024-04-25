Основатель ГК «Дело» призвал отменить НДФЛ на корпоративные выплаты семьям

Корпоративные выплаты, которые компании направляют на поддержку рождаемости, необходимо освободить от НДФЛ, заявил в рамках Всероссийской конференции по демографии «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

Речь идет о средствах, которые компания выплачивает в рамках корпоративной программы поддержки рождаемости, материнства и детства. Она предусматривает выплату 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей и целый набор льгот. Программа действует с 2022 года и доступна для 11 тысяч сотрудников компании.

Шишкарев подчеркнул, что организации тратят 1,3 млн рублей на выплату по случаю рождения ребенка, но сотрудник получает только 870 тыс. рублей.

«Предлагаем, конечно, такой порядок пересмотреть, и эти выплаты освободить от НДФЛ и от других налогов», — сказал он.

Идею Сергея Шишкарева поддержал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

«Корпоративный семейный капитал, в отличие от государственного, все еще облагается страховыми взносами и налогами на физических лиц. Что фактически его ополовинивает», — сказал Щеголев.

Он добавил, что корпоративный семейный капитал не принимается к учету в составе затрат при расчете налога на прибыль.

«Задача и возможность отечественного бизнеса – поддержать предлагаемые государственным усилиям по улучшению демографической ситуации», — сказал он.

Напомним, впервые Сергей Шишкарев предложил освободить корпоративные выплаты от НДФЛ в конце 2023 года на парламентских слушаниях по повышению рождаемости.