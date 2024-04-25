Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заметил гендерные изменения в российском бизнес-сообществе

Путин заявил о заметном росте числа женщин в предпринимательском сообществе РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россиянки играют все более выраженную роль в бизнес-сообществе страны. Такое мнение выразил российский президент Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), чьи слова передает РИА Новости.

«В нашем предпринимательском сообществе женщины играют все более заметную роль», — отметил глава государства.

По словам Путина, в данный момент женщины занимают не только вторые роли в предпринимательской среде, но и сами являются организаторами многих предприятий.

«По некоторым отраслям являются лидерами», — подчеркнул российский лидер.

Как полагает президент, подобное положение вещей свидетельствует о зрелости российского бизнес-сообщества.

В марте заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что доля женщин-предпринимательниц в России составляет сегодня 41%, при этом в 2023 году развивающих собственное дело женщин стало на 27% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что все большее число женщин занимают ключевые посты в крупных компаниях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами