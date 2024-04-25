Путин заметил гендерные изменения в российском бизнес-сообществе

Россиянки играют все более выраженную роль в бизнес-сообществе страны. Такое мнение выразил российский президент Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), чьи слова передает РИА Новости.

«В нашем предпринимательском сообществе женщины играют все более заметную роль», — отметил глава государства.

По словам Путина, в данный момент женщины занимают не только вторые роли в предпринимательской среде, но и сами являются организаторами многих предприятий.

«По некоторым отраслям являются лидерами», — подчеркнул российский лидер.

Как полагает президент, подобное положение вещей свидетельствует о зрелости российского бизнес-сообщества.

В марте заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что доля женщин-предпринимательниц в России составляет сегодня 41%, при этом в 2023 году развивающих собственное дело женщин стало на 27% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что все большее число женщин занимают ключевые посты в крупных компаниях.