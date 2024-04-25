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Путин назвал главный принцип взаимодействия власти и бизнеса

Путин: власти и бизнес в РФ решат все задачи, если будут слушать друг друга

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти и бизнес решат все задачи, если будут работать рука об руку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам (властям. — ред.) так же, как и вам, тоже непросто приходится, но мы решим все задачи, если будем слушать друг друга», — сказал глава государства.

Российский лидер обратил внимание, что у двух сторон «это до сих пор получалось». Он отметил, что нисколько не сомневается, что власти и бизнес достигнут всех целей, которые перед собой ставят.

Президент РФ счел неуместными претензии к владельцам приватизированных заводов. Президент пояснил, что большинство собственников предприятий сегодня «нормально работает», решает социальные вопросы и помогает обеспечивать национальную безопасность.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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