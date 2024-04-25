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Путин призвал исходить из деловых качеств при приему на работу в госорганы

Путин пообещал обсудить запрет на работу в госорганах из-за судимостей в семье

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что кадровые службы в государственных или правоохранительных органах должны исходить из деловых качеств людей при приеме на работу. Его слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) передает ТАСС.

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой. Но все зависит в данном случае, я думаю, от конкретных ситуаций, но я обязательно этот вопрос подниму на обсуждении с коллегами», — сказал Путин, отвечая на вопросы из зала.

По словам российского лидера, никто не отвечает за действия членов семьи, и главное — качества самого человека.

23 мая Госдума поддержала пятилетний запрет на государственную службу для уволенных за неисполнение обязанностей в сфере противодействия коррупции. По информации агентства ТАСС, депутаты предложили внести изменения в закон «О противодействии коррупции». Запрет на госслужбу затронет тех, кто утратил доверие из-за несоблюдения ограничений и запретов, не соблюдал требования о предотвращении конфликта интересов или не исполнял обязанности по противодействию коррупции.

Ранее гендиректора научного центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», уволили из-за «конфликта интересов» и нарушения закона о противодействии коррупции.

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