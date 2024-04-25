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Путин заявил о новом этапе послаблений для российского бизнеса

Путин анонсировал подготовку к запуску модели регуляторной гильотины для бизнеса

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) анонсировал подготовку правительства к запуску усовершенствованного механизма регуляторной гильотины в качестве послаблений для российского бизнеса. Его слова передает РИА Новости.

«Правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины», — объявил глава государства.

По оценке российского лидера, предстоит масштабный этап расчистки нормативной базы как один из шагов в направлении дебюрократизации.

Опираясь на собранные за последние три года запросы и просьбы предпринимательства, в РФ будет внедрен региональный инвестиционный стандарт. Ключевой задачей нововведения станет обеспечение общих принципов и механизмов привлечения спонсоров и инвесторов во всех российских регионах, причем на базе лучших практик, заключил президент.

Путин выступает на съезде РСПП, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин рассказал, как экономика РФ реагирует на вызовы.

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